Ковидную тысячу хотят раздать детям от 12 лет: можно потратить на внешкольное образование
В Украине расширят возможность использования тысячи гривен за вакцинацию на оплату услуг внешкольного образования и расширения действия программы на детей от 12 лет.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Министерство образования и науки уже предоставило предложения по расширению программы “єПідтримка” на детей 14-18 лет.
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“В частности, появится возможность использовать эти средства на внешкольное образование. Также прорабатывается решение о такой возможности для детей в возрасте 12-14 лет”, – сказано в сообщении.
Кроме того, по информации ОП, в ближайшее время на заседании Кабинета Министров будет принято решение о возможности использования средств по программе «єПідтримка» вакцинированными лицами старше 60 лет.
Как сообщали Власти, Владимир Зеленский поручил Кабмину расширить программу «єПідтримка» на детей и подростков.