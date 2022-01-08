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16:56 17 Января 2022 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

В Крыму на трассе сгорел российский БТР. Видео

В оккупированном Крыму во время военных учений загорелся российский БТР.

Вероятная причина возгорания — неисправность проводки

Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП. Крым». Инцидент произошел 17 января в районе села Ароматное Белогорского района.

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В оккупированном Крыму на автотрассе «Таврида» прямо во время движения в колонне загорелся бронетранспортер БТР-82 Вооруженных сил РФ.

Очевидцы утверждают, что БТР внезапно загорелся во время того как в рамках военных учений передвигался в составе колонны военной техники в направлении Керчи.

Пожар потушили сотрудники пожарной службы, которые оперативно прибыли на место происшествия.

В результате пожара никто не пострадал — экипаж БТР вовремя выбежали из горящего бронеавтомобиля. Вероятная причина возгорания — неисправность проводки.

Как ранее сообщали Власти, Россия проведет масштабные учения с боевыми стрельбами в Крыму и на Кубани.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, крым, пожар, военные, бтр
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