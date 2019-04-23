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Главная » Украина » Общество
16:56 17 Января 2022 Просмотров 93   КомментариевКомментарии

Прокуроры потребовали в суде арестовать Порошенко с залогом в 1 млрд гривен

В судебном заседании по избранию меры пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко обвинение попросило суд арестовать политика с возможностью внесения залога в 1 млрд грн, обязать сдать паспорта и носить электронный браслет.

Обвинение требует ареста Порошенко

Об этом стало известно из трансляции судебного заседания.

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Напомним, в Печерском суде Киева 17 января началось заседание по избранию Порошенко меры пресечения в рамках уголовного дела о госизмене.

Как ранее сообщали Власти:

  • Порошенко объявили подозрение в госизмене. Оно касается поставок угля из временно оккупированных территорий.

  • Суд дал согласие на арест Порошенко с целью привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

  • Печерский районный суд Киева в рамках дела о государственной измене Петра Порошенко постановил наложить арест на все имущество бывшего президента.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: суд, Петр Порошенко
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