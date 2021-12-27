За время пандемии 10 самых богатых людей планеты удвоили свое состояние

По данным благотворительной организации Oxfam, пандемия коронавируса сделала самых богатых людей мира еще богаче.

Журнал Forbes регулярно публикует списки богатейших людей мира/



Об этом сообщает BBC News.

По данным Oxfam, с марта 2020 года 10 самых богатых людей мира более чем удвоили свое коллективное состояние. Oxfam посчитал, что суммарное состояние десятки самых богатых людей мира увеличивалось на 1,3 млрд долларов каждый день.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В отчете упоминаются Илон Маск, Джеффри Безос, Бернар Арно, Билл Гейтс, Ларри Эллисон, Ларри Пейдж, Марк Цукерберг, Сергей Брин, Стив Балмер и Уоррен Баффет.

Хотя их коллективное состояние выросло более, чем в два раза, прирост личного капитала разнится. Например, Илон Маск увеличил его на 1000%, тогда как Билл Гейтс — на 30%.

В то же время, согласно исследованию, доходы абсолютного большинства жителей Земли заметно снизились. С марта 2020 года за чертой бедности оказались более 160 миллионов людей по всему миру.

«Что-то глубоко ошибочное заложено в нашей экономической системе», – отметил Данни Срискандараджа, исполнительный директор Oxfam.

Oxfam обычно выпускает отчет о глобальном неравенстве в начале встречи Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее Власти писали, что Илон Маск стал самым богатым человеком в истории человечества.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: самые богатые, пандемия