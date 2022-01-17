После пяти часов в совещательной комнате судья так и не вышел: заседание по Порошенко перенесли на 19 января

После пяти часов пребывания в совещательной комнате судья Печерского суда Алексей Соколов, избирающий меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко, передал через своего представителя, что заседание переносится на 19 января.

Меру пресечения Порошенко изберут 19 января



Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Об этом стало известно из трансляции судебного заседания 17 января. Представитель суда сообщил, что выход судьи из совещательной комнаты и оглашение резолютивной части решения состоится 19 января в 14:00.

После оглашения этой информации Порошенко, его окружение и адвокаты вышли к активистам, оставшимся возле здания суда и поблагодарили за поддержку.

«Какие мы с вами крутые. Они пытались истощить нас, надеясь, что до 23:00 люди точно не дождутся. И мы им показали, что мы Украину любим больше, чем что-либо. И мы сейчас здесь боремся за Украину. И они испугались», – сказал политик.

Он также заявил, что 17 января станет началом конца для «этого некомпетентного зеленого безобразия».

Напоследок Порошенко сказал активистам, что рассчитывает увидеть их возле суда 19 января.

Как сообщали Власти, пятый президент Украины Петр Порошенко 17 января прибыл в Печерский суд, где началось заседание по избранию ему меры пресечения в рамках уголовного дела о госизмене.

Офис Генерального прокурора просил применить к Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Петр Порошенко