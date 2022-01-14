Директор ЦРУ тайно встретился с Зеленским: в чем причина

Директор ЦРУ Билл Бернс встретился с Зеленским во время ранее запланированной поездки на прошлой неделе.

Глава ЦРУ обсудил с Зеленским российскую угрозу



Об этом сообщил CNN со ссылкой на два источника, знакомые с его поездкой.

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По словам одного из чиновников, Бернс «консультировался с коллегами по разведке на фоне опасений по поводу дальнейшего вторжения России в Украину».

«Они обсудили текущие оценки рисков для Украины. Находясь там, он также имел возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности», – пояснил источник.

Издание также отметило, что ЦРУ придерживается давней политики не комментировать и не объявлять публично о поездках директора.

Как сообщали Власти, в ноябре 2021 года президент Джо Байден направил в Москву Уильяма Бёрнса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной.

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Тэги: Владимир Зеленский, цру