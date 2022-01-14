НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
07:18 18 Января 2022 Просмотров 115   КомментариевКомментарии

Директор ЦРУ тайно встретился с Зеленским: в чем причина

Директор ЦРУ Билл Бернс встретился с Зеленским во время ранее запланированной поездки на прошлой неделе.

Глава ЦРУ обсудил с Зеленским российскую угрозу

Об этом сообщил CNN со ссылкой на два источника, знакомые с его поездкой.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По словам одного из чиновников, Бернс «консультировался с коллегами по разведке на фоне опасений по поводу дальнейшего вторжения России в Украину».

«Они обсудили текущие оценки рисков для Украины. Находясь там, он также имел возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности», – пояснил источник.

Издание также отметило, что ЦРУ придерживается давней политики не комментировать и не объявлять публично о поездках директора.

Как сообщали Власти, в ноябре 2021 года президент Джо Байден направил в Москву Уильяма Бёрнса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Зеленский, цру
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
14.01.2022 16:48
Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонние переговоры с Путиным
ТОР
14.01.2022 15:31
“Велике будiвництво” по-крупному: Зеленский обсудил с Алиевым строительство международного транспортного коридора
ТОР
14.01.2022 11:33
Порошенко объяснил, чего не хватит Зеленскому для его ареста
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Африке ученые нашли “социальную сеть”, которой 50 тысяч лет

23:39 Мир

Даст преимущество над врагом: Пентагон отправит в космос корабль с ядерным двигателем

22:45 Мир

Судье по делу Порошенко стало плохо: в суд вызвали скорую

19:46 Украина

Отголоски извержения вулкана в Тонга добрались до Украины

16:44 Украина

Назарбаев лежит в коме или уже умер, – экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана

15:42 Мир

Россия может атаковать Украину на днях, – глава Бюро нацбезопасности Польши

13:16 Мир

НАТО перебросит из Мексики в Украину вертолеты Ми-17

12:35 Мир

В Киеве масштабная ДТП с тремя автомобилями и трактором: есть пострадавшие

12:30 Украина

Сотни сторонников, полиция и Нацгвардия: в “Жулянах” ждут прибытия самолета с Порошенко

09:03 Украина

Золотые рыбки гораздо умнее, чем мы привыкли думать. Видео

01:58 Мир

Водитель внедорожника избил человека за замечание о парковке: его арестовали на два месяца

14:39 Украина

Новости | NetGameSlots.com