Четырех прививок от СOVID-19 недостаточно для защиты от “Омикрона”, – израильские ученые
Четвертая доза вакцины Pfizer повышает уровень антител в крови, но, по-видимому, не обеспечивает защиты от заражения новым штаммом коронавируса.
Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на исследование, проведенное в Медицинском центре Шиба.
27 декабря в медцентре начали клиническое испытание эффективности четвертой прививки Pfizer, введя вакцину 150 здоровым сотрудникам, которые были ревакцинированы не менее четырех месяцев назад.
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«Через две недели после введения четвертой вакцины мы видим хороший рост антител, выше, чем после третьей дозы, но недостаточно высокий против «Омикрона», – сказала профессор Гили Регев-Йочай.
По ее словам, люди заражаются, может быть, в несколько меньших количествах по сравнению с людьми в контрольной группе, но «не в значительно меньшей степени».
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