В Беларусь прибыли российские войска для учений: встречали с хлебом-солью и оркестром

Первые подразделения вооруженных сил РФ прибыли в Беларусь для участия в совместных учениях “Союзная решимость”, которые пройдут с 10 по 20 февраля.

Российские войска прибывают в Беларусь



Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

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“В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных Сил Российской Федерации”, – сказано в сообщении.

Белорусские военные также отметили, что проверка является внезапной, поэтому прибытие войск будет осуществляться на протяжении всего первого этапа.

“На данном этапе участникам проверки предстоит осуществить разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач”, – уточнили в Минобороны.

Как сообщали Власти, в Западном военном округе на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях начались учения со стрельбами с участием около 3000 военнослужащих.