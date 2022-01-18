Как обеспечить безопасность данных в облачном хранилище

Тренд на переход развёртывания корпоративных инфраструктур в облачных сервисах можно было наблюдать еще в 2018-2019 годах, но обрушившаяся на наши головы глобальная пандемия и серия локдаунов значительно ускорили данную тенденцию.

Тренд на переход развёртывания корпоративных инфраструктур в облачных сервисах можно было наблюдать еще в 2018-2019 годах, но обрушившаяся на наши головы глобальная пандемия и серия локдаунов значительно ускорили данную тенденцию.

Высокая скорость, доступность и гибкость Cloud-технологии делают ее одним из наиболее удобных вариантов построения сети, как для небольших фирм, так и для крупных корпораций. Однако, при всех его достоинствах, даже у облака имеется обратная сторона. Все дело в том, что при использовании облака в корпоративной сети могут появляться некоторые уязвимости, а это значит, что компании в этом случае могут быть более восприимчивы к угрозам безопасности и хакерским атакам.

Вот несколько проверенных способов защиты Ваших данных в облачном хранилище:

Зашифруйте свои данные.

Шифрование представляет собой преобразование информации в секретную и защищенную последовательность закодированных символов и массивов. Хорошо зашифрованная информация способна удерживать хакеров от попыток взлома Вашего облака.

Поскольку кодирование с помощью специальных алгоритмов превращает Ваши данные в зашифрованный текст, злоумышленникам будет гораздо сложнее использовать похищенную информацию – они просто не смогут ее прочитать. В редких случаях опытные хакеры, обладающие продвинутыми навыками в области криптографии, все же смогут расшифровать коды из Вашей базы данных, но это будет стоить им поистине титанических усилий.

Шифрование данных добавляет Вам дополнительный уровень безопасности при работе с Cloud-хранилищем, гарантируя защиту Вашей персональной информации от атак и угроз извне.

Используйте тонкую настройку прав доступа пользователей.

Далеко не каждому из Ваших сотрудников необходим доступ ко всем Вашим данным в сети. Обязательно настройте разрешения пользователей, ориентируясь на Вашу организационную структуру.

Этот совет подразумевает, что сотрудники, не обладающие необходимой квалификацией в определенных ролях (к примеру, бухгалтер или кадровик), случайно не могли внести изменения в критически важные наборы данных. Это кажется простой истиной, но только на первый взгляд, ведь многие компании сегодня продолжают допускать ошибки в области безопасности, предоставляя слишком много необязательных разрешений большинству своих сотрудников. Это может привести к определенным проблемам, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Создавайте надежные пароли.

Учетные записи в облаке, имеющие доступ к важным корпоративным документам и личным данных сотрудников и клиентов организации, должны иметь сложные пароли. Не стоит вести себя предсказуемо при создании паролей – чем легче угадать Ваш пароль, тем быстрее хакер сможет получить доступ к Вашей учетной записи.

Надежный пароль должен состоять минимум из 12 символов и включать в себя цифры и символы, а также заглавные и строчные буквы. Рекомендуется также использовать систему двухфакторной аутентификации, настроив двухэтапный процесс получения доступа при каждом входе в систему. Это один из самых простых, и одновременно надёжных способов создания дополнительного барьера на пути атаки хакеров.

Уделяйте внимание устройствам, не входящим в офисную сеть.

Важно не только обезопасить Ваши локальные компьютеры, но и защитить устройства, с которых осуществляется удаленный доступ к облачному хранилищу.

Универсальным решением в данном случае является использование виртуальной частной сети (VPN). Подобный сервис создает приватную защищенную сеть при подключении к общедоступным интернет-сервисам. VPN-сервис способен обеспечить Вам конфиденциальность при доступе к облаку, полностью исключив вероятность утечек данных и атак извне.

Если же Вы сторонник полной анонимности в Интернете, то Вы имеете возможность скрыть свой IP-адрес с помощью программного обеспечения VPN или в любой момент изменить свое виртуальное местоположение, обойдя региональную цензуру и географические блокировки.

Постарайтесь минимизировать наличие в облаке своей личной информации.

Конечно, весь смысл облака в том, чтобы иметь доступ сразу ко всем необходимым Вам данным в одном месте. Но все же, в рамках обеспечения безопасности, мы рекомендуем Вам не делиться теми персональными данными, с помощью которых можно однозначно идентифицировать Вашу личность.

В случае нарушения работы системы безопасности облака, Вы можете минимизировать возможный ущерб своей личности и избежать целого вороха проблем, связанных со сменой паролей, логинов, блокировкой скомпрометированных банковских карт и пр.

Настройте резервное копирование важных данных.

Несмотря на то, что современные технологии безопасности развиты как никогда, всегда существует вероятность возникновения технических проблем или даже ошибок пользователей (так называемый «человеческий фактор»).

Вот почему чрезвычайно важно создавать резервные копии файлов и папок, представляющая для Вас наибольшую ценность. Потеря данных, от которых зависит работа Вашего бизнеса, может привести к серьезным сбоям и финансовым потерям, не говоря уже о появлении недовольных и озлобленных клиентов.

Сегодня большинство облачных систем предоставляют Вам возможность сохранять сразу несколько версий Вашей базы данных, позволяя восстанавливать информацию с определенных моментов времени (точек восстановления). Резервное копирование файлов означает, что Вам никогда не придется беспокоиться о потере информации, необходимой для успеха Вашей компании.