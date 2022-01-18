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15:14 18 Января 2022 168 Комментарии
В Киеве с 15-го этажа выпал полуторагодовалый малыш
В Киеве в Днепровском районе из окна квартиры на 15-м этаже выпал полуторагодовалый мальчик.
Об этом сообщил Киев Оперативный. Трагедия случилась в доме №2 на Русановском бульваре.
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“К сожалению, шансов на жизнь у ребенка не было. Врачи, прибывшие по вызову лишь констатировали смерть”, – сказано в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая и выяснит детали трагедии.
Как сообщали Власти, в Ивано-Франковске с лестничной клетки девятого этажа дома упал 17-летний парень и выжил, он находится в критическом состоянии.
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