В Киеве с 15-го этажа выпал полуторагодовалый малыш

В Киеве в Днепровском районе из окна квартиры на 15-м этаже выпал полуторагодовалый мальчик.

Об этом сообщил Киев Оперативный. Трагедия случилась в доме №2 на Русановском бульваре.

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“К сожалению, шансов на жизнь у ребенка не было. Врачи, прибывшие по вызову лишь констатировали смерть”, – сказано в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая и выяснит детали трагедии.

Как сообщали Власти, в Ивано-Франковске с лестничной клетки девятого этажа дома упал 17-летний парень и выжил, он находится в критическом состоянии.