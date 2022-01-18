19 января отмечают Крещение Господне или Богоявление: когда запасаться водой и что делать

Считается, что набранная на праздник крещения Иисуса Христа вода не портится в течение всего года и сохраняет свои целебные свойства.

19 января отмечают Крещение Господне или Богоявление



Крещение Господне – одно из ключевых событий земной жизни Иисуса Христа. В этот день традиционно освящают воду и символически очищаются от грехов, вспоминая евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан.

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Согласно Евангелию, 30-летний Иисус Христос пришел креститься к Иоанну Предтече, находившемуся у реки Иордан в Вифаваре. Во время крещения на Иисуса сошел святой дух в виде голубя, а также был слышен голос с неба: “Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение”. После крещения Иисус Христос удалился в пустыню, чтобы в уединении, молитве и посте подготовиться к исполнению миссии, с которой он пришел на землю.

Сегодня вечером, 18 января, православные христиане отмечают Крещенский сочельник. Вечер накануне Крещения называют “голодный”, “голодная кутья”, “второй сочельник”, так как весь день до этого следует поститься. С первой звездой семья собирается за столом, на котором должны быть только постные блюда: жареная рыба, вареники с капустой, блины, кутя и узвар.

19 января наступает Крещение Господне. Главным символом праздника есть вода. В этот день в храмах, а также на водоемах освящают воду. Церковь утверждает — на Крещение она становится святой независимо от источника: река, озеро и даже вода из-под крана. Еще в 387 году Иоанн Златоуст писал, что набранная на праздник крещения Иисуса Христа вода не портится в течение всего года и сохраняет свои целебные свойства.

В Церкви советуют набирать священную воду из источника либо реки, но если таковой способности нет, то подойдет даже вода из-под крана. Главное знать, когда именно освящается вода на Крещение. Некоторые считают, что набирать нужно только в ночь на Крещение Господне (с 00.00 до 06.00). Но в Церкви признают: вода на Крещение становится святой еще раньше. Поэтому можно смело начинать наливать ее из крана уже 18 января (с 18.00) и заканчивать до обеда 19 января. Но согласно поверьям, в период с 00.00 до 01.30 (в ночь на 19 января) ее целебные свойства считаются найсильнейшими.

Однако не беспокойтесь, если у вас не получилось этого сделать. В церквях освящают воду в течение всей недели.

По традиции, на Крещение окропляют святой водой дом, двор и домашних животных. Считается, что это принесет семье удачу и благополучие. Также многие верующие совершают омовение в проруби в память Богоявления на реке Иордан. Ритуал символизирует очищение от грехов и защищает от болезней. Что нельзя делать на Крещение

Перед купанием в проруби запрещено пить алкоголь.

Нельзя стирать, убирать, шить и вязать.

В этот день принято проявлять терпение, помогать ближним, благодарить Бога и очищать мысли и душу от грехов. Строго запрещено ругаться и думать о плохом.

Нельзя набирать воду со скверными мыслями, иначе она потеряет целебные свойства.

Ранее Власти писали, где в Киеве можно набрать освященную воду – ее будут развозить в цистернах.

Немного об авторе Анастасия Гузенко: Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.

Тэги: крещение, Богоявление, водохреща