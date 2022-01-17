В Гонконге массово утилизируют хомячков с COVID-19

Власти объявили во вторник, 18 января, что коронавирус были обнаружен у 11 хомяков в зоомагазине Little Boss.

Коронавирус были обнаружен у 11 хомяков в зоомагазине Little Boss.



Об этом сообщает The Guardian.

У двух сотрудников магазина также было подтверждено заболевание, в том числе у того, кто чистит клетки для животных и ухаживает за хомяками.

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Власти приказали немедленно приостановить продажу хомяков в магазине.

По сообщениям местных СМИ, около двух тысяч хомяков, включая всех, купленных после 22 декабря, должны быть переданы властям, а владельцы должны явиться для тестирования.

Власти заявили, что со всеми животными, изъятыми из магазина, будут обращаться «гуманно».

Министр здравоохранения Гонконга София Чан признала, что нет никаких доказательств того, что домашние животные могут передавать COVID-19 людям, но власти действуют именно так «из осторожности».

В данный момент идет исследование могут ли быть носителями COVID-19 другие животные – в частности, шиншиллы и кролики.

Ранее Власти писали, что в США впервые выявили хорька, больного COVID-19.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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