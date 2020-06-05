Премьера Британии Джонсона хотят отправить в отставку из-за ковидных вечеринок
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона хотят отправить в отставку после скандала с вечеринками во время локдауна.
Об этом сообщает The Guardian.
По данным источников, несколько членов Консервативной партии активно выступают за отставку премьера и даже усиливает давление на своих коллег, чтобы те направляли письма с выражением недоверия главе правительства.
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В случае, если наберется достаточное количество сторонников отставки Джонсона, будет запущена соответствующая процедура.
Тем временем команда премьера приступила к разработке плана по предотвращению его отставки. Согласно источникам, план предусматривает увольнение ряда официальных лиц, ответственных за вечеринки.
Одна вечеринка была в мае 2020 года, другая – в апреле 2021 года. Как предполагается, они проходили на Даунинг-стрит. В данный момент идет расследование обстоятельств проведения этих вечеринок, поскольку в Лондоне тогда был объявлен локдаун, и подобные мероприятия были запрещены.
Ранее Власти писали, что британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок подал в отставку из-за скандала: в СМИ появилось видео его поцелуя с коллегой во время карантина.