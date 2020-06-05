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19:20 18 Января 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Премьера Британии Джонсона хотят отправить в отставку из-за ковидных вечеринок

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона хотят отправить в отставку после скандала с вечеринками во время локдауна.

Борис Джонсон уже принес извинения за участие вечеринке в мае 2020 года.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным источников, несколько членов Консервативной партии активно выступают за отставку премьера и даже усиливает давление на своих коллег, чтобы те направляли письма с выражением недоверия главе правительства.

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В случае, если наберется достаточное количество сторонников отставки Джонсона, будет запущена соответствующая процедура.

Тем временем команда премьера приступила к разработке плана по предотвращению его отставки. Согласно источникам, план предусматривает увольнение ряда официальных лиц, ответственных за вечеринки.

Одна вечеринка была в мае 2020 года, другая – в апреле 2021 года. Как предполагается, они проходили на Даунинг-стрит. В данный момент идет расследование обстоятельств проведения этих вечеринок, поскольку в Лондоне тогда был объявлен локдаун, и подобные мероприятия были запрещены.

Ранее Власти писали, что британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок подал в отставку из-за скандала: в СМИ появилось видео его поцелуя с коллегой во время карантина.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: скандал, отставка, Великобритания, премьер Борис Джонсон
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