Премьера Британии Джонсона хотят отправить в отставку из-за ковидных вечеринок

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона хотят отправить в отставку после скандала с вечеринками во время локдауна.

Борис Джонсон уже принес извинения за участие вечеринке в мае 2020 года.



Об этом сообщает The Guardian.

По данным источников, несколько членов Консервативной партии активно выступают за отставку премьера и даже усиливает давление на своих коллег, чтобы те направляли письма с выражением недоверия главе правительства.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В случае, если наберется достаточное количество сторонников отставки Джонсона, будет запущена соответствующая процедура.

Тем временем команда премьера приступила к разработке плана по предотвращению его отставки. Согласно источникам, план предусматривает увольнение ряда официальных лиц, ответственных за вечеринки.

Одна вечеринка была в мае 2020 года, другая – в апреле 2021 года. Как предполагается, они проходили на Даунинг-стрит. В данный момент идет расследование обстоятельств проведения этих вечеринок, поскольку в Лондоне тогда был объявлен локдаун, и подобные мероприятия были запрещены.

Ранее Власти писали, что британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок подал в отставку из-за скандала: в СМИ появилось видео его поцелуя с коллегой во время карантина.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: скандал, отставка, Великобритания, премьер Борис Джонсон