Беременные с COVID-19 умирают в 15 раз чаще – исследование

Заражение беременных женщин COVID-19 увеличивает риск смерти во время родов в 15 раз, а вероятность родить недоношенного ребенка – в 22 раза.

Учеые призывают беременных не боятся вакцинироваться



Об этом сообщило BBC. Издание отметило, что беременные делают прививку от COVID-19 значительно реже других женщин детородного возраста, хотя именно для них коронавирус представляет наибольшую опасность.

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Об этом свидетельствует исследование шотландских медиков, которые проанализировав данные обо всех родах в стране за первый год кампании по вакцинации.

По состоянию на конец октября, лишь менее трети молодых матерей (32,2%) получили к моменту родов прививку от COVID-19. В то время как в целом в Шотландии среди женщин детородного возраста (от 18 до 44 лет) от коронавируса вакцинировано более трех четвертей (77,4%).

Согласно последним данным из США, заражение беременной женщины Covid-19 увеличивает риск смерти во время родов в 15 раз, а вероятность родить недоношенного ребенка – в 22 раза.

К схожим выводам пришло и международное исследование, проведенное Оксфордским университетом.

По словам профессора Ариса Папагеоргиу, возглавляющего в оксфордском Институте здоровья матери и ребенка научное направление, беременность и COVID-19 «взаимно осложняют друг друга».

Как сообщали Власти, исследование Йельского университета, в котором приняли участие более 40 тысяч женщин, подтвердило безопасность вакцинации против COVID-19 во время беременности.

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Тэги: беременность, covid-19