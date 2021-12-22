Захватили сельскую школу: в “ДНР” заявили о вооруженных людях без опознавательных знаков
В селе Новогнатовка на Донбассе неизвестные вооруженные люди якобы захватили школу, которая ранее была под контролем украинских военных.
Об этом сообщило издание dan-news со ссылкой на заявление замглавы начальная “народной милиции ДНР” Эдуарда Басурина.
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«По информации из районной администрации в городе Волноваха, от жителей населенного пункта Новогнатовка поступают жалобы на противоправные действия украинских боевиков. Из сообщений стало известно, что в начале месяца около 60-ти боевиков без знаков различия заняли Новогнатовскую общеобразовательную школу и захвали территорию действующего лесного хозяйства для размещения там 12 бронемашин типа БТР и БМП», – заявил Басурин.
Он также заявил, что неизвестные, захватившие школу, разрушают покинутые людьми близлежащие дома и демонтируют поселковую дорогу гусеницами бронетехники.
“Несмотря на отсутствие опознавательных знаков у захватчиков, Баурин уверяет, что это всё те же представители ВСУ, однако доказать своё утверждение не может”, – сказано в публикации.
Как сообщали Власти, США предупредили, что Россия готовится сфабриковать предлог для вторжения на территорию Украины, обвинив Киев в наступлении на Донбасс.