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17:53 18 Января 2022 Просмотров 137   КомментариевКомментарии

Захватили сельскую школу: в “ДНР” заявили о вооруженных людях без опознавательных знаков

В селе Новогнатовка на Донбассе неизвестные вооруженные люди якобы захватили школу, которая ранее была под контролем украинских военных.

Возможно, в "ДНР"выдали информацию о готовящейся провокации

Об этом сообщило издание dan-news со ссылкой на заявление замглавы начальная “народной милиции ДНР” Эдуарда Басурина.

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«По информации из районной администрации в городе Волноваха, от жителей населенного пункта Новогнатовка поступают жалобы на противоправные действия украинских боевиков. Из сообщений стало известно, что в начале месяца около 60-ти боевиков без знаков различия заняли Новогнатовскую общеобразовательную школу и захвали территорию действующего лесного хозяйства для размещения там 12 бронемашин типа БТР и БМП», – заявил Басурин.

Он также заявил, что неизвестные, захватившие школу, разрушают покинутые людьми близлежащие дома и демонтируют поселковую дорогу гусеницами бронетехники.

“Несмотря на отсутствие опознавательных знаков у захватчиков, Баурин уверяет, что это всё те же представители ВСУ, однако доказать своё утверждение не может”, – сказано в публикации.

Неизвестные якобы оказались в Новогнатовке

Неизвестные якобы оказались в Новогнатовке

Как сообщали Власти, США предупредили, что Россия готовится сфабриковать предлог для вторжения на территорию Украины, обвинив Киев в наступлении на Донбасс.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Донбасс, ДНР, война на Донбассе
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