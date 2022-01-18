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06:53 19 Января 2022 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Муж в горах, жена на море: пока Зеленский был в Карпатах, его жена отдыхала на Сейшелах – расследование

Супруга президента Украины Елена Зеленская вместе с детьми в первой половине января тайно отдыхала на Сейшельских островах, пока ее муж Владимир Зеленский проводил время Карпатах.

Об этом говорится в журналистском расследовании “Украинской правды”.

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По информации издания, Зеленская с детьми и друзьями вылетела рейсом Turkish Airlines 5 января из Киева в Стамбул, где пересела на рейс на Сейшелы. Семью охраняли сотрудники Управления государственной охраны.

По публикациям дочери кумы Зеленских, которая также участвовала в этой поездке, журналисты выяснили, что они остановились в 5-звездочном отеле элитной сети Hilton.

Согласно тарифам на это время года, сутки на вилле с просторной террасой у моря стоят около $1000 в сутки.

По информации расследователей, в Киев, снова через Стамбул, Зеленская вернулась 16 января.

Пока супруга отдыхала у моря, Зеленский наслаждался отдыхом в горах на горнолыжном курорте «Буковель» в Ивано-Франковской области.

Прилетевшую из Стамбула первую леди встречали автомобили УГО на взлетно-посадочной полосе через отдельный терминал международного аэропорта «Борисполь».

Стоимость сопровождения лиц на аэродроме составляет около 3500 грн за человека.  По информации издания, заявку на сопровождение осуществляло Государственное управление делами, и оплатить его могли за счет средств государственного бюджета.

По мнению журналистов, поездку пытались скрыть, о чем свидетельствует несколько обстоятельств. В частности, автомобили имели оперативные номерные знаки и ехали с нарушением скоростного режима.

Кроме того, их не останавливали и не проверяли на въезде на режимный объект с государственными дачами в Козине под Киевом и на выезде из терминала аэропорта.

Как сообщали Власти, по словам экс-генпрокурора Юрия Луценко, жена президента Украины Елена Зеленская с семьей после Нового года улетела отдыхать на Сейшельские острова.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Зеленский, Елена Зеленская
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