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08:29 19 Января 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Вдвое больше госпитализаций за сутки: в Украине стремительно выросла заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки по состоянию на утро 19 января в Украине подтвердили 12 815 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 умерло 163 человек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 1422 несовершеннолетних и 464 медицинских работника.

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Стационарная помощь в больницах потребовалась 2401 украинцам, в то время как выздоровел от болезни 5413 пациент.

Лидером по суточной заболеваемости стала Ивано-Франковская область – 1575 случаев и Киев – 1268.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 1268;

  • Винницкая область – 767;

  • Волынская область – 157;

  • Днепропетровская область – 414;

  • Донецкая область – 483;

  • Житомирская область – 258;

  • Закарпатская область – 292;

  • Запорожская область – 201;

  • Ивано-Франковская область – 1575;

  • Киевская область – 491;

  • Кировоградская область – 86;

  • Луганская область – 215;

  • Львовская область – 956;

  • Николаевская область – 222;

  • Одесская область – 534;

  • Полтавская область – 470;

  • Ривненская область – 568;

  • Сумская область – 860;

  • Тернопольская область – 528;

  • Харьковская область – 666;

  • Херсонская область – 305;

  • Хмельницкая область – 625;

  • Черкасская область – 300;

  • Черновицкая область – 513;

  • Черниговская область – 61.

Как сообщали Власти, за прошедшие сутки по данным на утро 18 января в Украине зарегистрировали 8 558 случаев COVID-19, умерло от болезни 188 человек.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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