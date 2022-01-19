Вдвое больше госпитализаций за сутки: в Украине стремительно выросла заболеваемость COVID-19
За минувшие сутки по состоянию на утро 19 января в Украине подтвердили 12 815 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 умерло 163 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 1422 несовершеннолетних и 464 медицинских работника.
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Стационарная помощь в больницах потребовалась 2401 украинцам, в то время как выздоровел от болезни 5413 пациент.
Лидером по суточной заболеваемости стала Ивано-Франковская область – 1575 случаев и Киев – 1268.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 1268;
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Винницкая область – 767;
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Волынская область – 157;
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Днепропетровская область – 414;
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Донецкая область – 483;
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Житомирская область – 258;
-
Закарпатская область – 292;
-
Запорожская область – 201;
-
Ивано-Франковская область – 1575;
-
Киевская область – 491;
-
Кировоградская область – 86;
-
Луганская область – 215;
-
Львовская область – 956;
-
Николаевская область – 222;
-
Одесская область – 534;
-
Полтавская область – 470;
-
Ривненская область – 568;
-
Сумская область – 860;
-
Тернопольская область – 528;
-
Харьковская область – 666;
-
Херсонская область – 305;
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Хмельницкая область – 625;
-
Черкасская область – 300;
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Черновицкая область – 513;
-
Черниговская область – 61.
Как сообщали Власти, за прошедшие сутки по данным на утро 18 января в Украине зарегистрировали 8 558 случаев COVID-19, умерло от болезни 188 человек.