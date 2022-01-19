Вдвое больше госпитализаций за сутки: в Украине стремительно выросла заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки по состоянию на утро 19 января в Украине подтвердили 12 815 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 умерло 163 человек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 1422 несовершеннолетних и 464 медицинских работника.

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Стационарная помощь в больницах потребовалась 2401 украинцам, в то время как выздоровел от болезни 5413 пациент.

Лидером по суточной заболеваемости стала Ивано-Франковская область – 1575 случаев и Киев – 1268.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 1268;

Винницкая область – 767;

Волынская область – 157;

Днепропетровская область – 414;

Донецкая область – 483;

Житомирская область – 258;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 201;

Ивано-Франковская область – 1575;

Киевская область – 491;

Кировоградская область – 86;

Луганская область – 215;

Львовская область – 956;

Николаевская область – 222;

Одесская область – 534;

Полтавская область – 470;

Ривненская область – 568;

Сумская область – 860;

Тернопольская область – 528;

Харьковская область – 666;

Херсонская область – 305;

Хмельницкая область – 625;

Черкасская область – 300;

Черновицкая область – 513;

Черниговская область – 61.

Как сообщали Власти, за прошедшие сутки по данным на утро 18 января в Украине зарегистрировали 8 558 случаев COVID-19, умерло от болезни 188 человек.

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