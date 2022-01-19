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09:32 19 Января 2022 Просмотров 60   КомментариевКомментарии

В Великобритании начали масштабное тестирование четырехдневной рабочей недели

Около 30 компаний принимают участие в эксперименте с четырехдневной рабочей неделей. Сотрудникам будет выплачиваться зарплата, как за обычные пять дней.

Лондонский мост в час пик.

Об этом пишет itv NEWS.

Эксперимент продлится полгода. Его проводит компания 4 Day Week Global совместно с  аналитическим центром Autonomy, университетами в Кембридже и  Оксфорде, а также Бостонским колледжем.

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Аналогичные испытания, проводимые 4 Day Week Global, также проходят в этом году в Ирландии, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии.

«Все больше и больше предприятий переходят к стратегиям, ориентированным на производительность, что позволяет им сокращать рабочее время без снижения заработной платы», – говорит Джо О’Коннор, руководитель программы 4 Day Week Global.

Он считает, что 2022 год станет «предвестником будущего в сфере труда». По его словам, «четырехдневная рабочая неделя бросает вызов существующей модели работы».

Ранее Власти писали, что ОАЭ стали первой первой страной в мире, официально сократившей рабочую неделю.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Великобритания, рабочая неделя
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