В Великобритании начали масштабное тестирование четырехдневной рабочей недели

Около 30 компаний принимают участие в эксперименте с четырехдневной рабочей неделей. Сотрудникам будет выплачиваться зарплата, как за обычные пять дней.

Лондонский мост в час пик.



Об этом пишет itv NEWS.

Эксперимент продлится полгода. Его проводит компания 4 Day Week Global совместно с аналитическим центром Autonomy, университетами в Кембридже и Оксфорде, а также Бостонским колледжем.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Аналогичные испытания, проводимые 4 Day Week Global, также проходят в этом году в Ирландии, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии.

«Все больше и больше предприятий переходят к стратегиям, ориентированным на производительность, что позволяет им сокращать рабочее время без снижения заработной платы», – говорит Джо О’Коннор, руководитель программы 4 Day Week Global.

Он считает, что 2022 год станет «предвестником будущего в сфере труда». По его словам, «четырехдневная рабочая неделя бросает вызов существующей модели работы».

Ранее Власти писали, что ОАЭ стали первой первой страной в мире, официально сократившей рабочую неделю.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Великобритания, рабочая неделя