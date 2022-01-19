В Великобритании начали масштабное тестирование четырехдневной рабочей недели
Около 30 компаний принимают участие в эксперименте с четырехдневной рабочей неделей. Сотрудникам будет выплачиваться зарплата, как за обычные пять дней.
Об этом пишет itv NEWS.
Эксперимент продлится полгода. Его проводит компания 4 Day Week Global совместно с аналитическим центром Autonomy, университетами в Кембридже и Оксфорде, а также Бостонским колледжем.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Аналогичные испытания, проводимые 4 Day Week Global, также проходят в этом году в Ирландии, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии.
«Все больше и больше предприятий переходят к стратегиям, ориентированным на производительность, что позволяет им сокращать рабочее время без снижения заработной платы», – говорит Джо О’Коннор, руководитель программы 4 Day Week Global.
Он считает, что 2022 год станет «предвестником будущего в сфере труда». По его словам, «четырехдневная рабочая неделя бросает вызов существующей модели работы».
Ранее Власти писали, что ОАЭ стали первой первой страной в мире, официально сократившей рабочую неделю.