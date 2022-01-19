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Главная » Мир » Общество
10:10 19 Января 2022 Просмотров 63   КомментариевКомментарии

США передадут Украине вертолеты бывших ВВС Афганистана

Вооруженные силы Украины получат пять вертолетов Ми-17В5 и один Ми-8МТВ. Ожидается, что первая партия вертолетов прибудет в Украину уже этой весной.

Первая партия вертолетов прибудет в Украину уже этой весной.

Об этом сообщает Defence Blog.

Около двух десятков вертолетов ВВС Афганистана в настоящее время находятся за пределами страны.

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Как сообщают СМИ, эти вертолеты использовали афганские правительственные чиновники и военные, чтобы сбежать из страны во время наступления «Талибана».

Как писали Власти, в конце декабря администрация президента Байдена без лишней огласки санкционировала выделение Украине дополнительной военной помощи. В частности, речь идет о поставках стрелкового вооружения и боеприпасов, средств связи, медицинского оборудования.

Также администрация США обсуждает с партнерами по НАТО возможность предоставления Украине переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер».

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, вертолеты, Вооруженные силы Украины
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