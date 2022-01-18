Минобороны показало разгрузку противотанковых гранатометов из Великобритании

В Украину из Великобритании прибыла партия противотанковых гранатометов NLAW, предназначенных для ведения боев в условиях города.

Оружие доставили самолеты британских ВВС



Видео разгрузки оружия из военно-транспортных самолетов Королевских ВВС опубликовало Минобороны.

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Замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолия Петренко отметил, что новое оружие укрепит украинские войска и усилит их оборонные способности.

“И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях, для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры и для защиты мирного населения, от любых проявлений, любых действий, которые могут привести к эскалации»,- отметил замминистра.

Он также поблагодарил народ и правительство Великобритании за оказанную поддержку и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Как сообщали Власти, два британских самолета 17 января доставили в Украину противотанковое оружие, но им пришлось облетать Германию.

Кроме того, 18 января из Великобритании в Киев прилетел еще один военно-транспортный самолет.

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