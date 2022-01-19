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09:51 19 Января 2022 Просмотров 55   КомментариевКомментарии

Украинец в Польше сбежал из скорой, которая везла его в психбольницу

В польском Косцяне от медиков скорой помощи по пути в нейропсихиатрическую больницу сбежал 34-летний украинец Владимир Бурлака.

Украинец сбежал из кареты скорой помощи

Об этом сообщило Koscian.naszemiasto.pl во вторник, 18 января.

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По информации издания, бригада медиков «скорой» приехала забирать украинца в психбольницу, но он сбежал по дороге. После этого мужчина не вернулся домой и не выходил на связь с родными.

После пятидневных поисков Бурлаку  нашли в селе Келчево в 3 км от Косцяна. Он был в хорошем психофизическом состоянии и не имел видимых телесных повреждений.

После медосмотра мужчину передали под опеку родственника.

34-летний Владимир Бурлака

34-летний Владимир Бурлака

Как сообщали Власти, украинец, работающий в Варшаве, за одну ночь потратил 800 тысяч гривен в go-go клубе и потребовал их вернуть через прокуратуру.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
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