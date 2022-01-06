Германия остановит “Северный поток-2” в случае агрессии России

Во вторник, 18 января, канцлер Олаф Шольц дал понять, что Германия может остановить российский газопровод, если Россия вторгнется в Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после переговоров в Берлине, 18 января 2022 года.



Об этом сообщает Reuters.

«Понятно, что России придется заплатить высокую цену в случае военной интервенции, в таком случае придется обсуждать разные варианты», – сказал Шольц, отвечая на вопросы после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине.

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Также канцлер отметил необходимость продолжения транзита газа через Украину.

В то же время он подтвердил позицию правительства не экспортировать оружие в Украину.

Ранее Власти писали, что новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что пока не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода.

Напомним, в ноябре регулятор приостановил процесс сертификации спорного трубопровода, заявив, что консорциум сначала должен создать дочернюю компанию в Германии.

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Тэги: Германия, российское вторжение, Северный поток 2