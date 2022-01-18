Мастер кунг-фу и кинопродюсер будет баллотироваться на выборах главы Гонконга

Чекли Син стал первым, кто объявил о своем участии в выборах главы исполнительной власти Гонконга, которые пройдут в марте.

Чекли Син на своем канале в YouTube заявил, что его сторонники убедили его заниняться политикой.



Об этом сообщает Reuters.

Заявление 64-летнего кинопродюсера стало неожиданным шагом, поскольку действующий глава администрации Кэрри Лам еще не подтвердила, что будет баллотироваться на второй срок.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Я считаю, что при новой избирательной системе каждый патриот может принять участие в выборах главы исполнительной власти, – сказал Син. – Я верю, что у меня есть возможность победить».

Уроженец Гонконга, Чекли Син был активным пропагандистом боевых искусств в городе. Он возглавляет Всемирный союз вин-чун – это традиционный южно-китайский стиль кунг-фу, который когда-то популяризировал легендарный Брюс Ли.

Син имеет собственный канал на YouTube, на котором он высказывается на самые разные темы – от политики до Олимпийских игр в Пекине. В 2021 году одно из его выступлений было посвящено тому, что он назвал «западным лицемерием» в Гонконге, отмечает агентство.

Ранее Власти писали, что в Гонконге по случаю 20-летия передачи бывшей британской колонии Китаю проходили многотысячные акции протеста против политики Пекина.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: выборы, Гонконг, кунг-фу