Во Львове годовалому мальчику пересадили печень умершего 44-летнего донора
В Украине впервые ребенку пересадили печень от умершего донора органов.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой на свой странице в Facebook.
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Во Львове медики провели пересадку печени 44-летнего умершего мужчины годовалому младенцу. Погибший мужчина являлся посмертным донором органов.
Пересадка печени от посмертного донора — является первой подобной операцией которую провели в Украине и в частности во Львове.
Садовой отметил, что операция по пересадке печени — одна из самых сложных, которую когда-либо проводили в Украине. Ребенка оперировали в Детской областной больнице.
Пациента, который получил новую печень, зовут Артем. На третьем месяце жизни врачи диагностировали мальчику выраженную печеночную недостаточность.
В ожидании донорского органа ребенок провел 9 месяцев. Мальчика спас посмертный 44-летний донор из Винницы.
Как ранее сообщали Власти, Кабмин утвердил новые водительские права и техпаспорт — теперь в документе будет указаны данные о группе крови водителя, посмертном донорстве и экологичности транспортного средства.