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12:03 19 Января 2022 Просмотров 80   КомментариевКомментарии

Во Львове годовалому мальчику пересадили печень умершего 44-летнего донора

В Украине впервые ребенку пересадили печень от умершего донора органов.

В ожидании донорского органа ребенок провел 9 месяцев

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой на свой странице в Facebook.

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Во Львове медики провели пересадку печени 44-летнего умершего мужчины годовалому младенцу. Погибший мужчина являлся посмертным донором органов.

Пересадка печени от посмертного донора — является первой подобной операцией которую провели в Украине и в частности во Львове.

Доставка органа

Садовой отметил, что операция по пересадке печени — одна из самых сложных, которую когда-либо проводили в Украине. Ребенка оперировали в Детской областной больнице.

Проведение трансплантации

Пациента, который получил новую печень, зовут Артем. На третьем месяце жизни врачи диагностировали мальчику выраженную печеночную недостаточность.

В ожидании донорского органа ребенок провел 9 месяцев. Мальчика спас посмертный 44-летний донор из Винницы.

Как ранее сообщали Власти, Кабмин утвердил новые водительские права и техпаспорт — теперь в документе будет указаны данные о группе крови водителя, посмертном донорстве и экологичности транспортного средства.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Львов, ребенок, операция, трансплантация
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