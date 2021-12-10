Как Тунгусский метеорит: в NASA предупредили о возможном столкновении Земли с огромным астероидом

Земля уже в следующем году может столкнуться с 70-метровым астероидом.

Астероид сравнивают по размерам с Тунгусским метеоритом



Об этом сообщается на сайте NASA.

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В NASA обнаружили потенциально опасный астероид 2022 AE1, его диаметр составляет около 70 метров, а врезаться в Землю он может уже в июле 2023 года.

Ученые считают, что риск столкновения астероида 2022 AE1 с Землей самый максимальный среди всех остальных замеченных небесных тел — он составляет 0,06%.

Астероид 2022 AE1 был обнаружен астрономами еще 6 января в обсерватории Маунт-Леммон, которая располагается в штате Аризона, США. Он направляется в сторону Земли со скоростью 20 км/с.

В то же время астрономы успокаивают землян — хотя падение 70-метрового астероида и приведет к локальным разрушениям, в целом он не угрожает жизни на планете. Астероид сравнивают по размерам с Тунгусским метеоритом.

Как ранее сообщали Власти, потенциально опасный: к Земле приближается гигантский астероид.

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Тэги: NASA, астероид