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12:53 19 Января 2022 Просмотров 53   КомментариевКомментарии

В Польше на дорожном знаке повесился украинец. Видео

В одном из городов Польши на оживленной улице повесился украинец.

Причиной самоубийства мужчины предположительно могли стать финансовые трудности или сора с женой

Об этом сообщает издание «inPoland» со ссылкой на видеоролик, который появился в соцсетях после инцидента.

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В одном их польских городов (в каком именно не сообщается) посреди улицы прямо на дорожном знаке повесился украинец.

Судя по видео, улица является довольно оживленной, а знак на котором повесился украинец находится посередине дороги. Каким образом мужчина осуществил самоубийство, и почему никто из очевидцев его не предотвратил — неизвестно.

По предварительной информации украинец работал на автомобильном заводе «Volkswagen».

Причиной самоубийства мужчины предположительно могли стать финансовые трудности или сора с супругой.

Как ранее сообщали Власти, львовянин расстрелял одессита и покончил с собой.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Польша, самоубийство, украинец
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