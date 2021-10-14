В Польше на дорожном знаке повесился украинец. Видео
В одном из городов Польши на оживленной улице повесился украинец.
Об этом сообщает издание «inPoland» со ссылкой на видеоролик, который появился в соцсетях после инцидента.
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В одном их польских городов (в каком именно не сообщается) посреди улицы прямо на дорожном знаке повесился украинец.
Судя по видео, улица является довольно оживленной, а знак на котором повесился украинец находится посередине дороги. Каким образом мужчина осуществил самоубийство, и почему никто из очевидцев его не предотвратил — неизвестно.
По предварительной информации украинец работал на автомобильном заводе «Volkswagen».
Причиной самоубийства мужчины предположительно могли стать финансовые трудности или сора с супругой.
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