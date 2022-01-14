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Главная » Украина » Общество
13:46 19 Января 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Кабмин разрешил покупать на ковидную тысячу лекарства: кто может воспользоваться

В Украине расширился перечень сфер, на которые украинцы могут потратить выплату за вакцинацию.

Выплату можно будет потратить как рецептурные, так и на лекарства, которые отпускаются без рецепта

Об этом стало известно из прямой онлайн трансляции заседания правительства, которое проходило сегодня, 19 января 2022 года.

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Кабинет министров утвердил расширение программы выплат за вакцинацию «єПідтримка». С 24 января граждане Украины возрастом от 60 лет, смогут потратить 1000 грн на лекарственные препараты.

Таким образом, в перечень сфер доступных для программы добавятся коды новой категории — лекарственные средства.

Отмечается, что выплату можно будет потратить как рецептурные, так и на лекарства, которые отпускаются без рецепта.

Напомним, чтобы участвовать в программе «єПідтримка», необходимо оформить «зеленый» COVID-сертификат в приложении «Дія», а также оформить  специальную карту «єПідтримка» в одном из банков, участвующих в программе. Последнее можно сделать онлайн или в офлайн-отделении банка.

Как получить выплату

  • Оформить специальную карту «єПідтримка» в приложении банка или офлайн-отделении (бесплатно).
  • Скачать приложение «Дия» и авторизоваться в нем (важно обновить приложение, поддержка доступна, начиная с версии действия 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android)
  • Убедиться, что есть «зеленый» сертификат COVID (или оформить его).
  • Зайти в раздел «Услуги».
  • Найти услугу «єПідтримка».
  • Выбрать для выплаты карту «єПідтримка» (оформленную заранее).
  • Ожидать зачисления денег от Минэкономики (их должны начислить в течение 10 дней).

Как ранее сообщали Власти, со второй половины января вакцинированные украинцы старше 60 лет смогут потратить ковидную тысячу на покупку лекарств.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Кабмин, лекарства, єПідтримка
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