Кабмин разрешил покупать на ковидную тысячу лекарства: кто может воспользоваться
В Украине расширился перечень сфер, на которые украинцы могут потратить выплату за вакцинацию.
Об этом стало известно из прямой онлайн трансляции заседания правительства, которое проходило сегодня, 19 января 2022 года.
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Кабинет министров утвердил расширение программы выплат за вакцинацию «єПідтримка». С 24 января граждане Украины возрастом от 60 лет, смогут потратить 1000 грн на лекарственные препараты.
Таким образом, в перечень сфер доступных для программы добавятся коды новой категории — лекарственные средства.
Отмечается, что выплату можно будет потратить как рецептурные, так и на лекарства, которые отпускаются без рецепта.
Напомним, чтобы участвовать в программе «єПідтримка», необходимо оформить «зеленый» COVID-сертификат в приложении «Дія», а также оформить специальную карту «єПідтримка» в одном из банков, участвующих в программе. Последнее можно сделать онлайн или в офлайн-отделении банка.
Как получить выплату
- Оформить специальную карту «єПідтримка» в приложении банка или офлайн-отделении (бесплатно).
- Скачать приложение «Дия» и авторизоваться в нем (важно обновить приложение, поддержка доступна, начиная с версии действия 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android)
- Убедиться, что есть «зеленый» сертификат COVID (или оформить его).
- Зайти в раздел «Услуги».
- Найти услугу «єПідтримка».
- Выбрать для выплаты карту «єПідтримка» (оформленную заранее).
- Ожидать зачисления денег от Минэкономики (их должны начислить в течение 10 дней).
Как ранее сообщали Власти, со второй половины января вакцинированные украинцы старше 60 лет смогут потратить ковидную тысячу на покупку лекарств.