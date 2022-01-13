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14:13 19 Января 2022 50 Комментарии
“Омикрон” в Украине обнаружен уже в восьми регионах: список
В Украине штамм коронавируса «Омикрон» уже обнаружен в восьми областях страны.
"Омикрон" выявляли с использованием метода ПЦР и полногеномного секвенирования
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии «РБК-Украина».
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Так, по словам министра, на сегодняшний день, 19 января штамм коронавируса «Омикрон» выявили уже в 8 регионах Украины.
Речь идет о Киеве, а также Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской и Львовкой области.
Ляшко отметил, что «Омикрон» выявляли с использованием метода ПЦР и полногеномного секвенирования в ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины».
Как ранее сообщали Власти, «Омикрон» добрался до Киева.
Тэги: ляшко, моз, Омикрон
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