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Главная » Украина » Общество
14:13 19 Января 2022 Просмотров 50   КомментариевКомментарии

“Омикрон” в Украине обнаружен уже в восьми регионах: список

В Украине штамм коронавируса «Омикрон» уже обнаружен в восьми областях страны.

"Омикрон" выявляли с использованием метода ПЦР и полногеномного секвенирования

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии «РБК-Украина».

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Так, по словам министра, на сегодняшний день, 19 января штамм коронавируса «Омикрон» выявили уже в 8 регионах Украины.

Речь идет о Киеве, а также Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской и Львовкой области.

Ляшко отметил, что «Омикрон» выявляли с использованием метода ПЦР и полногеномного секвенирования в ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины».

Как ранее сообщали Власти, «Омикрон» добрался до Киева.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: ляшко, моз, Омикрон
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