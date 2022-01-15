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Главная » Украина » Происшествия
15:17 19 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Одессе автобус с пассажирами ударил несколько машин и влетел в остановку: есть погибший

В Одессе произошла серьезная авария с участием пассажирского автобуса и еще четырех автомобилей.

55-летний водитель автобуса скончался в карете скорой помощи

Об этом сообщает «Суспільне». ДТП произошло 19 января около 10 утра.

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В Одессе на улице Разумовской водитель автобуса «MAN» не справился с управлением и выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилями «Hyundai Tucson», «Daewoo Lanos», «Hyundai SantaFe» и «Chevrolet Aveo».

После столкновения автобус не остановился, выехал на тротуар, где врезался в остановку общественного транспорта и снес несколько деревьев.

Место происшествия

В результате ДТП пострадали водитель автобуса и водитель «Chevrolet Aveo». Они были госпитализированы в местную больницу, однако позже стало известно, что 55-летний водитель автобуса скончался в карете скорой помощи.

47-летний водитель «Chevrolet Aveo» в настоящее время находится в больнице с травмами разной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего.

Один из пострадавших автомобилей

Как ранее сообщали Власти, под Львовом легковушка влетела в рейсовый автобус: семеро пострадавших.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Одесса, дтп, жертва
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