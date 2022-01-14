На Николаевщине локомотив протаранил грузовик: есть пострадавшие
В Николаевской области на железнодорожном переезде локомотив поезда протаранил грузовик.
Об этом сообщается в полиции Николаевской области. Инцидент произошел в Вознесенском районное Николаевской области 18 января около 9:30 утра.
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Недалеко от села Подолье в Веселиновском районе Николаевской области на железнодорожном переезде произошло ДТП с участием локомотива поезда и грузовика «MAN».
В результате столкновения пострадал 61-летний водитель грузовика, мужчину госпитализировали в местную больницу с травмами разной степени тяжести.
46-летний машинист локомотива не пострадал.
Причинны ДТП на железнодорожном переезде устанавливают правоохранители. Открыто уголовное производство.
В полиции разыскивают возможных свидетелей ДТП.
Как ранее сообщали Власти, в Киевской области товарный поезд сбил девушку.