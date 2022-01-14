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15:32 19 Января 2022 Просмотров 44   КомментариевКомментарии

На Николаевщине локомотив протаранил грузовик: есть пострадавшие

В Николаевской области на железнодорожном переезде локомотив поезда протаранил грузовик.

В полиции разыскивают возможных свидетелей ДТП

Об этом сообщается в полиции Николаевской области. Инцидент произошел в Вознесенском районное Николаевской области 18 января около 9:30 утра.

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Недалеко от села Подолье в Веселиновском районе Николаевской области на железнодорожном переезде произошло ДТП с участием локомотива поезда и грузовика «MAN».

В результате столкновения пострадал 61-летний водитель грузовика, мужчину госпитализировали в местную больницу с травмами разной степени тяжести.

46-летний машинист локомотива не пострадал.

Место происшествия

Причинны ДТП на железнодорожном переезде устанавливают правоохранители. Открыто уголовное производство.

В полиции разыскивают возможных свидетелей ДТП.

Как ранее сообщали Власти, в Киевской области товарный поезд сбил девушку.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дтп, поезд, Николаевская область, грузовик
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