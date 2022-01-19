Будет международная реакция: Порошенко резко отреагировал на решение суда
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что изъятие паспортов и запрет на выезд за пределы Киевской области препятствует его политической деятельности, поэтому он будет на это реагировать.
В речи после оглашения решения Печерского суда об избрании ему меры пресечения в виде личного обязательства он отметил, что имеет минимум три приглашения на зарубежные визиты.
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«Изъятие паспорта препятствует моей политической деятельности. Выезд за пределы Киева препятствует моей внутренней политической деятельности», – заявил политик.
Тем не менее он подчеркнул, что эту самую деятельность все равно продолжит.
Помимо подачи апелляции на сегодняшнее решение Порошенко намерен просить о соответствующей реакции международных партнеров Украины.
«Мы надеемся на ответную реакцию международных партнеров, мы будем просить об этом. Свою политическую деятельность я буду активно проводить, включая зарубежные мероприятия, которые заранее запланированы», – сказал лидер “Евросолидарности”.
Напомним, согласно решению суда, Порошенко избрана мера пресечения в виде личного обязательства, но при этом он обязан сдать украинский паспорт и загранпаспорт. Кроме того, ему запрещено выезжать за территорию Киева и Киевской области. Срок действия ограничений – до 19 марта 2022 года.