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Главная » Украина » Общество
16:12 19 Января 2022 Просмотров 332   КомментариевКомментарии

Будет международная реакция: Порошенко резко отреагировал на решение суда

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что изъятие паспортов и запрет на выезд за пределы Киевской области препятствует его политической деятельности, поэтому он будет на это реагировать.

Порошенко отреагировал на решение суда

В речи после оглашения решения Печерского суда об избрании ему меры пресечения в виде личного обязательства он отметил, что имеет минимум три приглашения на зарубежные визиты.

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«Изъятие паспорта препятствует моей политической деятельности. Выезд за пределы Киева препятствует моей внутренней политической деятельности», – заявил политик.

Тем не менее он подчеркнул, что эту самую деятельность все равно продолжит.

Помимо подачи апелляции на сегодняшнее решение Порошенко намерен просить о соответствующей реакции международных партнеров Украины.

«Мы надеемся на ответную реакцию международных партнеров, мы будем просить об этом. Свою политическую деятельность я буду активно проводить, включая зарубежные мероприятия, которые заранее запланированы», – сказал лидер “Евросолидарности”.

Напомним, согласно решению суда, Порошенко избрана мера пресечения в виде личного обязательства, но при этом он обязан сдать украинский паспорт и загранпаспорт. Кроме того, ему запрещено выезжать за территорию Киева и Киевской области. Срок действия ограничений – до 19 марта 2022 года.

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Тэги: Петр Порошенко
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