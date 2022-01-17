Гарантии безопасности: Россия согласится на обещание США не голосовать за Украину в НАТО

В РФ в качестве альтернативы просят США никогда не голосовать за вступление Украины в НАТО.

По словам Рябкова, это будет якобы более простой путь для США в решении внешнеполитических разногласий



Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, — передает ТАСС.

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Россия предлагает США, в качестве альтернативы выдвинутого ранее ультиматума, пообещать не голосовать за вступление Украины в НАТО.

«Эта известная формула Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что этого не произойдет никогда. Или в качестве альтернативы, если США возьмут на себя односторонние обязательства в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию», — сказал замглавы МИД РФ.

По словам Рябкова, это будет якобы более простой путь для США в решении внешнеполитических разногласий.

Рябков также отметил, что США должны выбирать между европейской безопасностью и «какими-то ущербными целями». По его словам, Россия сделает все возможное чтобы не допустить интеграцию Украины в Альянс, так как это затрагивает интересы безопасности РФ.

Как ранее сообщали Власти, дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины зависит от того, какой путь выберет Кремль – дипломатические переговоры или санкции.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, НАТО, США, рябков