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16:57 19 Января 2022 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

Хотел напугать жену: на Черниговщине пьяный мужчина выпрыгнул из окна

В Черниговской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения выпрыгнул с окна.

Супруга пострадавшего рассказала сотрудникам полиции, что инцидент с падением мужа произошел после ссоры

Об этом сообщает «Чеline».

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В Корюковке Черниговской области после конфликта между супругами, 36 летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения выпрыгнул из окна.

На момент приезда скорой помощи пострадавший находился в сознании. Медики выявили у него закрытую черепно-мозговую травму, закрытые переломы нижней и верхней челюстей, а также ушибы и другие повреждения.

В данный момент мужчина находится в реанимации корюковской больницы. Несмотря на множество травм и повреждений мужчина будет жить, в настоящее время он даже может дышать без специального оборудования.

Супруга пострадавшего рассказала сотрудникам полиции, что инцидент с падением мужа произошел после ссоры. В тот вечер в гостях у пары были гости, вместе с ними супруги распивали алкогольные напитки.

Когда все гости разошлись по домам, мужчина начал угрожать своей жене, что выпрыгнет из окна, чем собственно все и закончилось.

Как ранее сообщали Власти, в Донецкой области депутат от “Слуги народа” выпрыгнул из окна на глазах у сына.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: падение, Черниговская область
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