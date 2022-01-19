После Блинкена Зеленский поговорил с генсеком НАТО Столтенбергом
После переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном президент Владимир Зеленский пообщался по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Об этом сообщил генсек альянса в Twitter.
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“Провел разговор с президентом Зеленским, чтобы выразить твердую поддержку НАТО Украине перед лицом российской угрозы. Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации”, – написал Столтенберг.
Он также заверил, что альянс готов к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдет на компромиссы по ключевым принципам.
Также итогами переговоров поделился в Twitter и Зеленский.
По его словам, в ходе общения обсудили возможное участие Украины в июньском саммите альянса. Президент также отметил, что «двери НАТО для Украины открыты».
«Обменялись информацией и взглядами на необходимые дипломатические усилия для стабильности в Европе. Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем. Политика открытых дверей остается неизменной», – написал Зеленский.
Как сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который сегодня, 19 января, прилетел в Киев.