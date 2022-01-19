После Блинкена Зеленский поговорил с генсеком НАТО Столтенбергом

После переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном президент Владимир Зеленский пообщался по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский пообщался по телефону со Столтенбергом



Об этом сообщил генсек альянса в Twitter.

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“Провел разговор с президентом Зеленским, чтобы выразить твердую поддержку НАТО Украине перед лицом российской угрозы. Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации”, – написал Столтенберг.

Он также заверил, что альянс готов к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдет на компромиссы по ключевым принципам.

Также итогами переговоров поделился в Twitter и Зеленский.

По его словам, в ходе общения обсудили возможное участие Украины в июньском саммите альянса. Президент также отметил, что «двери НАТО для Украины открыты».

«Обменялись информацией и взглядами на необходимые дипломатические усилия для стабильности в Европе. Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем. Политика открытых дверей остается неизменной», – написал Зеленский.

Как сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который сегодня, 19 января, прилетел в Киев.

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Тэги: НАТО, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг