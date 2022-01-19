Почему никто не отвечает агентам Москвы?

Украина находится фактически в предвоенном положении.

Украина находится фактически в предвоенном положении. Почувствовав разногласия в ЕС и НАТО, Кремль утратил всякую готовность к компромиссам, требуя от Североатлантического Альянса и Белого дома немыслимых обещаний. К счастью, «Мюнхенским сговором» в отношении Украины пока не пахнет, но и об общественной поддержке нашей страны говорить не приходится.

Более того, складывается впечатление, что агенты Москвы, евроскептики, националисты всех мастей и потенциальные коллаборанты в Европе чувствуют себя все свободнее. Декабрь прошлого года и нынешний январь отметились небольшими, но знаковыми мероприятиями в Восточной Европе.

Сначала бригада странных леваков в масках собралась 27 января повыкрикивать лозунги у украинского посольства в Кишиневе. Как нам удалось выяснить, несанкционированно. Час они безнаказанно оскорбляли дружественную Молдове державу, после чего разошлись по домам. Задержан никто не был.

29 января в Сербии сотня молодчиков перекрыли подходы к украинскому посольству в Белграде и час упоенно орала про свое видение государственной принадлежности Крыма и Косово.

В начале января прошел «антивоенный» митинг в Софии. Примкнувшие к нему «русофилы» – небольшая организация давно и прочно сидящая на московской денежной игле – и вовсе призывала к изменению законодательства, а фактически конституционного строя Болгарии, заодно откровенно оскорбляя Украину.

И что? Естественно, опять никакой реакции местных властей. Однако врагам Украины просто осложнить работу наших диппредставительств мало. 18 января в Финляндии одна из правящих партий – «Истинные финны» (ИФ) устроила онлайн-конференцию. Эта партия – евроскептики и умеренные националисты. Однако критикой НАТО они не ограничились. Советник фракции «ИФ» в Европарламенте Олли Котро и несколько его влиятельных функционеров спокойно общались с военным преступником – неким Петри Вильяккайненом – гражданином Финляндии, воюющим на стороне луганских сепаратистов.

При этом представители ИФ фактически глумились над проблемами Украины, развлекая свою аудиторию. Мало того, что они травили байки о непобедимости финской армии и дружелюбии России (которая оттяпала у них Выборг и выход к Баренцеву морю в 1940-44), так еще и заявляли о якобы «многолетней гражданской войне на Украине» и явной неготовности НАТО оказать военную поддержку нашей стране.

Апофеозом же финской вседозволенности стало глумливое пожелание Украине пойти по финскому пути – «стать нейтральной державой, с развитой экономикой». Вот только финны нам подарят «линию Маннергейма», чтобы было под прикрытием чего эту экономику строить и чем нейтралитет обеспечивать?

Кстати, в 1940-м году, не взирая на все происки Коминтерна, в Финляндию помочь отстоять ее независимость приехали по зову сердца сотни финнов, норвежцев, эстонцев. А теперь их потомки беззастенчиво работают в интересах пропагандистской машины Кремля. И никто их не останавливает.

Партия «Истинные финны» не открестилась от политиков, льющих воду на жернова Москвы. В Кишиневе и Софии пророссийских экстремистов никто не ловит. Более того, никто не пытается организовывать митинги в поддержку Украины у российских посольств.

Возникает вопрос, где нас унизят дальше, в какой стране? Какие еще политики будут безнаказанно подрывать единство НАТО и отказывать в помощи Украине. И почему молчит многомилионная украинская диаспора, которой в случае агрессии будет некуда возвращаться!

Как Украине решить свои проблемы? Стать Финляндией.

У США есть 18 вариантов противодействия России в случае вторжения в Украину. Вот только сколько у них есть союзников, готовых в случае чего прийти на помощь нашей стране? Финны явно не одни из них!

Пока в Брюсселе возмущаются заявлениями России о нерасширении НАТО, наши союзники сдают нас один за другим. В прошлом году были заявления прибалтийских стран о том, что Украине не место в ЕС, а теперь финны заявляют, что в общем-то в Украине идет гражданская война и не надо в нее вмешиваться.

Сами финны, кстати, вопрос о вступлении НАТО особо не поднимают, уж кому выгодно дружить с Россией, так это им. Вчера же, 18 января, и вовсе дошло до абсурда: влиятельные представители входящей в правительство партии «Истинные финны» не нашли ничего лучше, чем в ходе онлайн-конференции заслушать некоего Петри Вильяккайнена – гражданина Финляндии, воюющего на стороне луганских сепаратистов.

«Истинные финны» отличаются евроскептетизмом, национализмом и классическим финским эгоизмом по принципу «мой хутор с краю, вы воюйте, а я пока обеим сторонам молочка продам». Однако, когда советник европарламентской фракции «Истинных финнов» Олли Котро и один из потенциальных председателей партии Осси Тиихонен поддакивают явно пророссийскому активисту Йохану Бекмену и его луганскому приятелю, это может свидетельствовать об одном. Вторая по величине партия Финляндии в случае конфликта будет саботировать любую помощь Украине.

Самым же интересным является заявление, которое сделал господин Котро. Он предложил Украине «стать нейтральной как Финляндия», что, безусловно, должно привести к процветанию и росту благосостояния жителей. Вот только интересно, кто нам это позволит.

А вы как считаете, дорогие читатели, какие страны Украина может назвать своими союзниками?

Источник: NEW KOBZAR