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18:41 19 Января 2022 5 Комментарии
Под Киевом в крещенской купели погиб мужчина
В селе Крушинка Фастовского района утонул мужчина, нырнувший в ледяную воду праздничной купели.
Мужчина утонул в праздничной купели
Об этом сообщила полиция Киевской области.
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Правоохранители установили, что погибшим оказался 52-летний житель Фастовского района. Тело мужчины обнаружили водолазы около 16:00.
Пока полицейские не смогли квалифицировать происшествие. Сейчас они выясняют все обстоятельства случившегося.
Как сообщали Власти, на Волыни на школьной перемене провалился под лед и утонул подросток.
Тэги: Киев, крещение, Фастов
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