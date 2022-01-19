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18:41 19 Января 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Под Киевом в крещенской купели погиб мужчина

В селе Крушинка Фастовского района утонул мужчина, нырнувший в ледяную воду праздничной купели.

Мужчина утонул в праздничной купели

Об этом сообщила полиция Киевской области.

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Правоохранители установили, что погибшим оказался 52-летний житель Фастовского района. Тело мужчины обнаружили водолазы около 16:00.

Пока полицейские не смогли квалифицировать происшествие. Сейчас они выясняют все обстоятельства случившегося.

Трагедия случилась в селе Крушинка

Трагедия случилась в селе Крушинка

Тело погибшего достали водолазы

Тело погибшего достали водолазы

Как сообщали Власти, на Волыни на школьной перемене провалился под лед и утонул подросток.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, крещение, Фастов
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