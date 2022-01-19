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Главная » Украина » Общество
07:01 20 Января 2022 Просмотров 97   КомментариевКомментарии

Праздновали по-царски: после решения суда Порошенко с командой засекли в ресторане

Пятый президент Петр Порошенко после решения Печерского суда о мере пресечения вместе со своей командой отправился праздновать в ресторан “Царское село”.

Порошенко провел вечер в ресторане

Об этом сообщила “Украинская правда”. Журналисты также выложили фото с мероприятия.

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Среди гостей заметили нардепов Ирину Геращенко, Алексея Гончаренко, Викторию Сюмар, Артура Герасимова, Сергея Алексеева, Яну Зинкевич, журналиста Виталия Гайдукевича, активиста Юрия Бирюкова, пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко и других.

Издание отметило, что после публикации новости Ирина Геращенко написала в Facebook, что фракция “Европейской солидарности” пригласила Порошенко с женой отпраздновать новогодние и рождественские праздники.

По ее словам, присутствовали все нардепы партии, депутаты из Киевсовета, а также «молодежка и друзья».

Накануне Печерский суд избрал для Порошенко самую мягкую меру пресечения

Накануне Печерский суд избрал для Порошенко самую мягкую меру пресечения

Ресторан оформлен в деревенском стиле и славится большим набором традиционных украинских блюд

Ресторан оформлен в деревенском стиле и славится большим набором традиционных украинских блюд

Виталий Гайдукевич, Юрий Бирюков и другие гости

Виталий Гайдукевич, Юрий Бирюков и другие гости

На вечере присутствовали адвокат Порошенко Илья Новиков

На вечере присутствовали адвокат Порошенко Илья Новиков

Пресс-секретарь главы "Евросолидарности" Вячеслав Цеголко

Пресс-секретарь главы "Евросолидарности" Вячеслав Цеголко

Как сообщали Власти, согласно решению суда, Порошенко избрана мера пресечения в виде личного обязательства, но при этом он обязан сдать украинский паспорт и загранпаспорт. Кроме того, ему запрещено выезжать за территорию Киева и Киевской области. Срок действия ограничений – до 19 марта 2022 года.

В свою очередь, Порошенко заявил, что изъятие паспортов и запрет на выезд за пределы Киевской области препятствует его политической деятельности, поэтому он обжалует свою меру пресечения.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Петр Порошенко
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