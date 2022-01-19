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07:39 20 Января 2022 Просмотров 170   КомментариевКомментарии

Украли $120 тысяч из сейфа судьи: всплыли подробности ограбления суда во Львове

Около 5 часов утра 19 января неизвестный злоумышленник проник в кабинет судьи Западного апелляционного хозяйственного суда во Львове и похитил из сейфа $120 тысяч.

Грабитель влез в кабинет судьи через окно

Подробности происшествия раскрыло издание “Высокий замок” со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

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По их информации, грабитель попал в здание суда через окно на втором этаже, куда он добрался по решетке окна на первом. Разбив стекло, он попал в кабинет судье, где вскрыл сейф, похитил деньги и скрылся.

Вся операция заняла до 8 минут.

Журналисты отметили, что сигнализации в здании суда нет, а государственный охранник, который находился внутри, ничего не видел и не слышал.

По информации издания, судья заявила, что украденные деньги ей не принадлежали. Мол, их на хранение ей отдала подружка, уехавшая за границу на отдых.

Как сообщали Власти, во Львове обокрали Западный апелляционный хозяйственный суд – из сейфа похитили деньги.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Львов, ограбление
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