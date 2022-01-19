США разрешили трем странам Балтии передать Украине американское оружие
Государственный департамент США дал разрешение трем странам Балтии, являющимся союзникам по НАТО, передать Украине оружие американского производства.
Об этом сообщило Politico. Согласно правилам экспортного контроля, Латвия, Эстония и Литва должны были получить разрешение от Госдепа перед тем, как отправить оружие в Украину.
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«Запросы от Латвии, Эстонии и Литвы поступили за последние недели, и последний из них был одобрен в среду вечером», – сказано в сообщении.
Однако там не указывается, какое именно оружие разрешено передать Украине.
Разрешение поступило после того, как американские чиновники ужесточили предупреждение о вторжении России в Украину.
Как сообщали Власти, администрация Байдена рассматривает возможность предоставления большего количества оружия Украине, чтобы противостоять российской агрессии, поскольку пессимистично оценивает итоги переговоров.