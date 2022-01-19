НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
09:22 20 Января 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

США разрешили трем странам Балтии передать Украине американское оружие

Государственный департамент США дал разрешение трем странам Балтии, являющимся союзникам по НАТО, передать Украине оружие американского производства.

Латвия, Литва и Эстония передадут Украине американское оружие

Об этом сообщило Politico. Согласно правилам экспортного контроля, Латвия, Эстония и Литва должны были получить разрешение от Госдепа перед тем, как отправить оружие в Украину.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Запросы от Латвии, Эстонии и Литвы поступили за последние недели, и последний из них был одобрен в среду вечером», – сказано в сообщении.

Однако там не указывается, какое именно оружие разрешено передать Украине.

Разрешение поступило после того, как американские чиновники ужесточили предупреждение о вторжении России в Украину.

Как сообщали Власти, администрация Байдена рассматривает возможность предоставления большего количества оружия Украине, чтобы противостоять российской агрессии, поскольку пессимистично оценивает итоги переговоров.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: оружие, Литва, США, Эстония, Латвия
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
19.01.2022 12:55
Байден настроен пессимистично: Украине могут дать еще оружия для войны с Россией
ТОР
12.01.2022 10:24
Стало известно, что Украина получит в рамках “тайной” военной помощи от США
ТОР
09.09.2017 15:52
Эстония, Латвия и Литва просят не называть их бывшими советскими республиками
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Украли $120 тысяч из сейфа судьи: всплыли подробности ограбления суда во Львове

07:39 Украина

Будет международная реакция: Порошенко резко отреагировал на решение суда

16:12 Украина

Во Львове ограбили суд: украли деньги из сейфа

13:15 Украина

В России во время учений танк снес электроопору: без света остались шесть населенных пунктов

08:02 Мир

Российский самолет неожиданно пролетел над штабом ВВС Финляндии

21:03 Мир

Захватили сельскую школу: в “ДНР” заявили о вооруженных людях без опознавательных знаков

17:53 Украина

В Киеве приземляется еще один британский самолет с оружием: снова облетал Германию

14:33 Украина

Я пенсионер на отдыхе: Назарбаев впервые с начала протестов выступил с заявлением

13:14 Мир

В Минздраве назвали самые характерные симптомы “Омикрона”

11:28 Украина

Жена Зеленского с детьми и родителями отдыхает на Сейшелах

10:22 Украина

В МИД РФ прокомментировали информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины

09:48 Мир

Новости | NetGameSlots.com