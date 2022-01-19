США разрешили трем странам Балтии передать Украине американское оружие

Государственный департамент США дал разрешение трем странам Балтии, являющимся союзникам по НАТО, передать Украине оружие американского производства.

Латвия, Литва и Эстония передадут Украине американское оружие



Об этом сообщило Politico. Согласно правилам экспортного контроля, Латвия, Эстония и Литва должны были получить разрешение от Госдепа перед тем, как отправить оружие в Украину.

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«Запросы от Латвии, Эстонии и Литвы поступили за последние недели, и последний из них был одобрен в среду вечером», – сказано в сообщении.

Однако там не указывается, какое именно оружие разрешено передать Украине.

Разрешение поступило после того, как американские чиновники ужесточили предупреждение о вторжении России в Украину.

Как сообщали Власти, администрация Байдена рассматривает возможность предоставления большего количества оружия Украине, чтобы противостоять российской агрессии, поскольку пессимистично оценивает итоги переговоров.

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Тэги: оружие, Литва, США, Эстония, Латвия