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09:39 20 Января 2022 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

В Киеве пенсионер два дня держал дома и насиловал 25-летнюю девушку

В Киеве задержали 62-летнего мужчину, который два дня насильно удерживал у себя дома и насиловал 25-летнюю девушку.

Злоумышленник два дня насильно удерживал девушку

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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По данным следствия, 16 января злоумышленник путем обмана завел потерпевшую в свое жилище, где в течение двух дней удерживал против ее воли и насиловал.

Поскольку девушка пыталась сопротивляться, мужчина применял к ней физическое насилие, бил, душил, поджигал ей волосы.

18 января злоумышленник отпустил свою жертву, после чего она сразу обратилась в полицию.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и задержали 62-летнего уроженца г. Умань Черкасской области.

В ходе обыска его квартиры обнаружили личные вещи потерпевшей, веревки и другие вещественные доказательства.

Задержанному доложено о подозрении, решается вопрос об избрании ему безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленника оперативно задержали

Злоумышленника оперативно задержали

Как сообщали Власти, в Киеве задержали педофила, который заманил к себе домой и изнасиловал 5-летнюю девочку.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев
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