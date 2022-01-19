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Главная » Украина » Общество
10:41 20 Января 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

В Украине возвращается “красная зона”: где объявят локдаун

Из-за резкого ухудшения эпидситуации в Ивано-Франковской области, ее переведут в “красную” карантинную зону.

Ляшко предупредил о введении возможного локдауна

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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По его словам, в области наблюдаются критические показатели уровня госпитализаций и динамики уровня госпитализаций.

«Министерство здравоохранения уже направило представление о рассмотрении государственной комиссии ТЭБ и ЧС «красного» уровня эпидемической опасности. Область уже превышает три индикаторных показателя, определенных в постановлении об адаптивном карантине», – сообщил Ляшко.

Он также напомнил, что «красный» уровень эпидемической опасности предполагает работу заведений общепита только для вакцинированных или людей с результатами теста, сделанного за 72 часа.

Это ограничение также касается:

  • торгово-развлекательных центров,

  • гостиниц,

  • кинотеатров и других учреждений культуры,

  • спортзалов,

  • субъектов проводящих торговое и бытовое обслуживание,

  • продовольственных и непродовольственных рынков.

Как сообщали Власти, за минувшие сутки по информации на утро 20 января в Украине подтвердили 18 479 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 умерло 131 человек.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Ивано-Франковск, карантин, виктор ляшко, локдаун
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