В Украине возвращается “красная зона”: где объявят локдаун

Из-за резкого ухудшения эпидситуации в Ивано-Франковской области, ее переведут в “красную” карантинную зону.

Ляшко предупредил о введении возможного локдауна



Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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По его словам, в области наблюдаются критические показатели уровня госпитализаций и динамики уровня госпитализаций.

«Министерство здравоохранения уже направило представление о рассмотрении государственной комиссии ТЭБ и ЧС «красного» уровня эпидемической опасности. Область уже превышает три индикаторных показателя, определенных в постановлении об адаптивном карантине», – сообщил Ляшко.

Он также напомнил, что «красный» уровень эпидемической опасности предполагает работу заведений общепита только для вакцинированных или людей с результатами теста, сделанного за 72 часа.

Это ограничение также касается:

торгово-развлекательных центров,

гостиниц,

кинотеатров и других учреждений культуры,

спортзалов,

субъектов проводящих торговое и бытовое обслуживание,

продовольственных и непродовольственных рынков.

Как сообщали Власти, за минувшие сутки по информации на утро 20 января в Украине подтвердили 18 479 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 умерло 131 человек.

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Тэги: Ивано-Франковск, карантин, виктор ляшко, локдаун