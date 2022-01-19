В Украине возвращается “красная зона”: где объявят локдаун
Из-за резкого ухудшения эпидситуации в Ивано-Франковской области, ее переведут в “красную” карантинную зону.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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По его словам, в области наблюдаются критические показатели уровня госпитализаций и динамики уровня госпитализаций.
«Министерство здравоохранения уже направило представление о рассмотрении государственной комиссии ТЭБ и ЧС «красного» уровня эпидемической опасности. Область уже превышает три индикаторных показателя, определенных в постановлении об адаптивном карантине», – сообщил Ляшко.
Он также напомнил, что «красный» уровень эпидемической опасности предполагает работу заведений общепита только для вакцинированных или людей с результатами теста, сделанного за 72 часа.
Это ограничение также касается:
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торгово-развлекательных центров,
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гостиниц,
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кинотеатров и других учреждений культуры,
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спортзалов,
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субъектов проводящих торговое и бытовое обслуживание,
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продовольственных и непродовольственных рынков.
Как сообщали Власти, за минувшие сутки по информации на утро 20 января в Украине подтвердили 18 479 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 умерло 131 человек.