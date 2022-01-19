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11:36 20 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Военная техника на улицах вызвала переполох в Одессе: что произошло

В Одессе местные жители заметили проезжающую по городу колонну военной техники.

Военная техника появилась в городе из-за проведения военных учений

Об этом сообщает Telegram-канал «Ху*вая Одесса».

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Колонны военной техники проезжающие по Одессе не на шутку напугала местных жителей. В колоннах можно было заметить танки, БТРы, грузовики с солдатами, а также другую военную технику.

На официальном городском сайте Одессы успокоили одесситов. Военная техника появилась в городе из-за проведения военных учений. На них будут проходить тренировки подразделений Оперативного командования «Юг»

Для этого военные с техникой передислоцируются из пгт Черноморское в район микрорайона Лузановка Суворовского района Одессы.

Как ранее сообщали Власти, Украина провела масштабные военные учения возле Крыма.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Одесса, военные учения
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