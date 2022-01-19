Военная техника на улицах вызвала переполох в Одессе: что произошло
В Одессе местные жители заметили проезжающую по городу колонну военной техники.
Об этом сообщает Telegram-канал «Ху*вая Одесса».
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Колонны военной техники проезжающие по Одессе не на шутку напугала местных жителей. В колоннах можно было заметить танки, БТРы, грузовики с солдатами, а также другую военную технику.
На официальном городском сайте Одессы успокоили одесситов. Военная техника появилась в городе из-за проведения военных учений. На них будут проходить тренировки подразделений Оперативного командования «Юг»
Для этого военные с техникой передислоцируются из пгт Черноморское в район микрорайона Лузановка Суворовского района Одессы.
Как ранее сообщали Власти, Украина провела масштабные военные учения возле Крыма.