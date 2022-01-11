В Кремле назвали срок ожидания письменного ответа от США по гарантиям безопасности

Россия ждет письменного ответа от США по гарантиям безопасности в ближайшие дни и на следующей неделе.

В Кремле продолжают ждать письменный ответ от США



Как сообщило РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Россия ждет письменного ответа от США по гарантиям безопасности на днях, не обязательно завтра, может быть и на следующей неделе», – заявил он.

Как сообщали Власти, НАТО пообещало направить России свои письменные предложения в ответ на ее требования по гарантиям безопасности.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Россия, США, Дмитрий Песков, гарантии безопасности