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Главная » Мир » Политика
12:39 20 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Кремле назвали срок ожидания письменного ответа от США по гарантиям безопасности

Россия ждет письменного ответа от США по гарантиям безопасности в ближайшие дни и на следующей неделе.

В Кремле продолжают ждать письменный ответ от США

Как сообщило РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Россия ждет письменного ответа от США по гарантиям безопасности на днях, не обязательно завтра, может быть и на следующей неделе», – заявил он.

Как сообщали Власти, НАТО пообещало направить России свои письменные предложения в ответ на ее требования по гарантиям безопасности.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Россия, США, Дмитрий Песков, гарантии безопасности
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