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12:39 20 Января 2022 0 Комментарии
В Кремле назвали срок ожидания письменного ответа от США по гарантиям безопасности
Россия ждет письменного ответа от США по гарантиям безопасности в ближайшие дни и на следующей неделе.
В Кремле продолжают ждать письменный ответ от США
Как сообщило РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«Россия ждет письменного ответа от США по гарантиям безопасности на днях, не обязательно завтра, может быть и на следующей неделе», – заявил он.
Как сообщали Власти, НАТО пообещало направить России свои письменные предложения в ответ на ее требования по гарантиям безопасности.
Тэги: Россия, США, Дмитрий Песков, гарантии безопасности
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