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15:15 20 Января 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Две женщины на Киевщине вербовали и переправляли украинок в турецкие бордели

В Киевской области задержали двух женщин, которые вербовали украинок для работы в турецких борделях.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных

Об этом сообщается на портале МВД.

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В Киевской области две злоумышленницы с целью личного обогащения осуществляли подбор и отправку девушек заграницу для предоставления сексуальных услуг.

Женщины подбирали «подходящих» девушек из неблагонадежных и малообеспеченных семей, используя их уязвимое положение.

Отправлялись девушки «на работу» в Турцию через столичный аэропорт «Борисполь».

Злоумышленниц задержали во время отправки очередной партии девушек. Правоохранители задокументировали факт вербовки и провели обыски, в ходе которых была изъята документация, техника и другие вещественные доказательства.

Проведение обысков

Кроме того, в доме фигуранток было найдено более трех килограммов наркотического каннабиса, который, вероятно так же как и девушки, готовился к продаже или отправки за границу.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.

Как ранее сообщали Власти, в Харькове задержали парня, который продавал украинок в сексуальное рабство китайцам.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Киев, Турция, проституция, бордель, рабство, борисполь, задержание
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