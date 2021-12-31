Две женщины на Киевщине вербовали и переправляли украинок в турецкие бордели
В Киевской области задержали двух женщин, которые вербовали украинок для работы в турецких борделях.
Об этом сообщается на портале МВД.
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В Киевской области две злоумышленницы с целью личного обогащения осуществляли подбор и отправку девушек заграницу для предоставления сексуальных услуг.
Женщины подбирали «подходящих» девушек из неблагонадежных и малообеспеченных семей, используя их уязвимое положение.
Отправлялись девушки «на работу» в Турцию через столичный аэропорт «Борисполь».
Злоумышленниц задержали во время отправки очередной партии девушек. Правоохранители задокументировали факт вербовки и провели обыски, в ходе которых была изъята документация, техника и другие вещественные доказательства.
Кроме того, в доме фигуранток было найдено более трех килограммов наркотического каннабиса, который, вероятно так же как и девушки, готовился к продаже или отправки за границу.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.
Как ранее сообщали Власти, в Харькове задержали парня, который продавал украинок в сексуальное рабство китайцам.