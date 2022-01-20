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16:27 20 Января 2022 Просмотров 127   КомментариевКомментарии

Обязательная вакцинация работников: Верховный суд поставил точку в спорах

Верховный Суд разъяснил, что отстранение невакцинированных работников определенных профессий является законным.

Верховный суд признал законным требование обязательной вакцинации

Федерация профсоюзов Украины, опубликовала письмо Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда и дала некоторые рекомендации.

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Изложенные в документе доводы являются методической рекомендацией для местных и апелляционных судов.

Согласно положениям действующего законодательства, в частности, статьи 10 Закона Украины «Об основах законодательства Украины о здравоохранении», граждане Украины обязаны:

  • заботиться о своем здоровье и здоровье детей, не вредить здоровью других граждан;

  • в предусмотренных законодательством случаях проходить профилактические медицинские осмотры и прививаться.

Работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к распространению инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам. В случае отказа или уклонения эти работники отстраняются от выполнения указанных видов работ.

Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против COVID-19, утверждены приказом Министерства здравоохранения от 04.10.2021 № 2153.

31 января вступает в силу приказ Министерства здравоохранения №2664 от 30 ноября 2021 года, которым расширен перечень профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19.

Согласно приказу, обязательной вакцинации подлежат работники:

  • органов местного самоуправления;

  • заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

  • коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

В Минздраве напомнили, что работники этих учреждений, которые не получат как минимум одну дозу вакцины до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

В то же время в министерстве добавили, что это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого.

Как сообщали Власти, новое правительство, возглавляемое Петром Фиалой, в среду, 19 января, отменило распоряжение предыдущего правительства об обязательной вакцинации от коронавируса.

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Тэги: вакцинация
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