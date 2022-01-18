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17:36 20 Января 2022 Просмотров 138   КомментариевКомментарии

США ввели санкции против четырех украинских политиков: фамилии

Министерство финансов США внесли четырех украинских политиков в санкционный список «за вредоносные действия России за рубежом».

Под санкции США попали два действующих нардепа

Соответствующий документ опубликован на сайте Минфина США.

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Под ограничения попали два действующих депутата Верховной рады – члены фракции ОПЗЖ Тарас Козак и Олег Волошин.

Помимо них в список попали бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Владимир Олейник, а также бывший заместитель секретаря СНБО (при Викторе Януковиче) Владимир Сивкович.

Как сообщали Власти, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета и безопасности обороны, накладывающего санкции относительно компаний-владельцев телеканалов «Первый независимый» и UkrLive.

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Тэги: санкции, США
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