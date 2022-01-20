Противостояние НАТО и России в Арктике: альянс проведет крупнейшие с 1980-х годов учения за Полярным кругом

Учения под названием Cold Response запланированы на конец марта – начало апреля. В них примут участие 35 тысяч военнослужащих из 28 стран.

Учения Cold Response проводятся в Норвегии с 2006 года.



Об этом сообщает High North News.

В учениях также примет участие американский авианосец USS Harry S Truman, который в настоящее время находится в восточной части Средиземного моря.

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Это крупнейшие военные учения за Полярным кругом, сообщила в Twitter миссия США при НАТО.

Как заявили в Генштабе Норвегии, особенностью Cold Response 2022 станет отработка десантных операций.

Норвежские власти серьезно относятся к пандемии COVID-19 и поставили своим союзникам по НАТО условие: все участники учений должны быть вакцинированы.

Норвегия пригласила на учения наблюдателей от всех государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), включая Россию.

В МИД России уже заявили, что учения Cold Response 20222 усилят напряженность в Арктике и увеличат риски случайных инцидентов и непреднамеренной эскалации.

Как писали Власти, в начале декабря в Латвии прошли ежегодные учения НАТО под названием Winter Shield 2021.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Норвегия, военные учения, Арктика, Полярный круг