Путин ещё в 2008-м году сказал Бушу, что Украина – не государство, – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил, что еще в 2008 году президент РФ Владимир Путин сказал тогдашнему главе Белого дома Джорджу Бушу, что Украина – не государство.

Путин пообещал Бушу уничтожить Украину, если она захочет в НАТО



Заявление Путина госсекретарь вспомнил на брифинге в Берлине, где он встречался с европейскими партнерами по поводу ситуации вокруг Украины.

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Российский президент действительно говорил такие слова на закрытом заседании совета Россия-НАТО. Об этом написала российская газета Коммерсант со ссылкой на источник в делегации одной из стран НАТО.

«Когда же речь зашла об Украине, Путин вспылил. Обращаясь к Бушу, он сказал: «Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!» И тут он очень прозрачно намекнул, что если Украину все же примут в НАТО, это государство просто прекратит существование», – рассказал источник издания.

«То есть фактически он пригрозил, что Россия может начать отторжение Крыма и Восточной Украины», – пояснил собеседник.

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Как сообщали Власти, Путин заявил, что Украина состоит из исторически российских территорий, а создал ее Ленин, когда создал СССР.

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Тэги: НАТО, Владимир Путин, Джордж Буш