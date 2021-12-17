Путин ещё в 2008-м году сказал Бушу, что Украина – не государство, – Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил, что еще в 2008 году президент РФ Владимир Путин сказал тогдашнему главе Белого дома Джорджу Бушу, что Украина – не государство.
Заявление Путина госсекретарь вспомнил на брифинге в Берлине, где он встречался с европейскими партнерами по поводу ситуации вокруг Украины.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Российский президент действительно говорил такие слова на закрытом заседании совета Россия-НАТО. Об этом написала российская газета Коммерсант со ссылкой на источник в делегации одной из стран НАТО.
«Когда же речь зашла об Украине, Путин вспылил. Обращаясь к Бушу, он сказал: «Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!» И тут он очень прозрачно намекнул, что если Украину все же примут в НАТО, это государство просто прекратит существование», – рассказал источник издания.
«То есть фактически он пригрозил, что Россия может начать отторжение Крыма и Восточной Украины», – пояснил собеседник.
Как сообщали Власти, Путин заявил, что Украина состоит из исторически российских территорий, а создал ее Ленин, когда создал СССР.