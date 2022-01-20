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Главная » Мир » Общество
20:45 20 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Десятки фирм будут выпускать дешевую версию таблеток Merck от СOVID-19

Почти три десятка фармацевтических фирм в Азии, Африке и на Ближнем Востоке будут производить дешевые версии таблеток от COVID-19 компании Merck & Co.

Экспериментальная таблетка для лечения COVID-19 под названием молнупиравир, разрабатываемая Merck & Co Inc. и Ridgeback Biotherapys LP.

Об этом сообщает Reuters.

Новое соглашение, заключенное при поддержке ООН, позволит 27 производителям выпускать ингредиенты и готовое лекарство.

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Отмечается, что таблетки будут поставлять в бедные страны, расширяя доступ к лекарствам в борьбе с пандемией.

Согласно результатам клинических испытаний, противовирусная таблетка названием молнупиравир снижает количество госпитализаций и смертей среди пациентов примерно на 30%.

Как писали Власти, в ноября прошлого года Агентство ЕС по лекарственным средствам (EMA) дало экстренное разрешение на применение молнупиравира.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: таблетки, коронавирус
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