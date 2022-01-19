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06:22 21 Января 2022 564 Комментарии
В Киеве ночью горела многоэтажка: спасатели нашли два обгоревших тела
В Днепровском районе Киева в многоэтажке загорелась квартира, в пожаре погибли два человека.
Горела квартира на 6 этаже в Днепровском районе
Об этом сообщил Telegram-канал “Вартові Еспресо”. Инцидент произошел в доме на проспекте Тычины, горела квартира на шестом этаже.
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Пожарных вызвали соседи, ощутившие запах дыма.
Спасатели, поборов огонь, обнаружили в квартире два тела – 60-летних мужчины и женщины.
По словам полицейских, в комнате рядом с телами было много окурков и бутылок из-под алкоголя.
Как сообщали Власти, в ночь на 19 января в Киеве из-за возникшего в бытовке пожара погибла женщина.
Тэги: Киев, пожар
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