В Киеве ночью горела многоэтажка: спасатели нашли два обгоревших тела

В Днепровском районе Киева в многоэтажке загорелась квартира, в пожаре погибли два человека.

Горела квартира на 6 этаже в Днепровском районе



Об этом сообщил Telegram-канал “Вартові Еспресо”. Инцидент произошел в доме на проспекте Тычины, горела квартира на шестом этаже.

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Пожарных вызвали соседи, ощутившие запах дыма.

Спасатели, поборов огонь, обнаружили в квартире два тела – 60-летних мужчины и женщины.

По словам полицейских, в комнате рядом с телами было много окурков и бутылок из-под алкоголя.

Как сообщали Власти, в ночь на 19 января в Киеве из-за возникшего в бытовке пожара погибла женщина.

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