НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
06:22 21 Января 2022 Просмотров 564   КомментариевКомментарии

В Киеве ночью горела многоэтажка: спасатели нашли два обгоревших тела

В Днепровском районе Киева в многоэтажке загорелась квартира, в пожаре погибли два человека.

Горела квартира на 6 этаже в Днепровском районе

Об этом сообщил Telegram-канал “Вартові Еспресо”. Инцидент произошел в доме на проспекте Тычины, горела квартира на шестом этаже.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Пожарных вызвали соседи, ощутившие запах дыма.

Спасатели, поборов огонь, обнаружили в квартире два тела – 60-летних мужчины и женщины.

По словам полицейских, в комнате рядом с телами было много окурков и бутылок из-под алкоголя.

Пожар унес две жизни

Пожар унес две жизни

Как сообщали Власти, в ночь на 19 января в Киеве из-за возникшего в бытовке пожара погибла женщина.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, пожар
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
19.01.2022 14:21
В Киеве на пожаре погибла женщина
ТОР
13.01.2022 10:05
Под Киевом полыхает масштабный пожар
ТОР
27.12.2021 07:07
Под Киевом больше 6 часов тушили пожар на складе древесины
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Киеве ночью горела многоэтажка: спасатели нашли два обгоревших тела

06:22 Украина

Обязательная вакцинация работников: Верховный суд поставил точку в спорах

16:27 Украина

Под Черкассами два сотрудника предприятия до смерти замерзли в холодильной камере

15:59 Украина

В Кремле назвали срок ожидания письменного ответа от США по гарантиям безопасности

12:39 Мир

Обещали сверхприбыли на инвестициях в криптовалюты: в Киеве разоблачили банду мошенников

12:07 Украина

В Молдове ввели чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса

11:41 Мир

Заразилась, чтобы не делать прививку: в Чехии от COVID-19 умерла певица-антивакцинатор

11:15 Мир

Ляшко объяснил, чем “Омикрон” отличается от других штаммов

11:12 Украина

Украли $120 тысяч из сейфа судьи: всплыли подробности ограбления суда во Львове

07:39 Украина

Праздновали по-царски: после решения суда Порошенко с командой засекли в ресторане

07:01 Украина

Во Львове ограбили суд: украли деньги из сейфа

13:15 Украина

Новости | NetGameSlots.com